Белгород, 8 июня, 2023, 13:57 — ИА Регнум. В Краснояружском районе Белгородской области два населённых пункта подверглись атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе, сообщил 8 июня глава региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

По его словам, в результате атаки ВСУ в селе Вязовом есть один пострадавший. Мужчина пас скот на окраине села, в результате неконтролируемого падания беспилотника он получил осколочные ранения.

«Пострадавший самостоятельно прибыл в Краснояружскую ЦРБ, вся необходимая медицинская помощь оказана», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

В селе Староселье атаке беспилотника подвергся инфраструктурный объект связи. Пострадавших нет. Оперативные службы выехали на место.

Как сообщало ИА Регнум, 7 июня центр села Графовка Шебекинского округа был обстрелян ВСУ из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град».

Часть снарядов упала в районе школы и Дома культуры, другая часть попала в частный сектор. По словам главы региона, было прямое попадание во двор жилого дома, где повреждены забор и хозяйственная постройка.