Анси, Франция, 8 июня, 2023, 13:50 — ИА Регнум. Полиция Франции задержала злоумышленника, ранившего ножом взрослого мужчину и нескольких детей в коммуне Анси на юге страны, сообщил 8 июня министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Вооружённый ножом человек ранил нескольких человек, в том числе детей, в сквере в Анси. Он был задержан благодаря быстрому вмешательству полиции», — написал министр в своём блоге в Twitter.

Ранее France Presse сообщало, что в результате инцидента были ранены семь человек, в том числе шестеро несовершеннолетних. По другим данным, раненых было девять, в том числе восемь детей.

Нападение произошло утром 8 июня в сквере недалеко от озера Анси. По данным France Presse, возраст всех пострадавших детей — около трёх лет. Все раненые были доставлены в больницы. Трое пострадавших несовершеннолетних находились в критическом состоянии.