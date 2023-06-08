Париж, 8 июня, 2023, 13:42 — ИА Регнум. На востоке Франции семь человек, включая шестерых детей, получили ранения в результате нападения мужчины с ножом. Об этом 8 июня сообщает агентство France Presse.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что нападение произошло утром в парке недалеко от озера Анси.

По информации агентства, всем детям примерно по три года. Из них трое находятся в критическом состоянии. Также пострадал один взрослый.

Сотрудники полиции задержали нападавшего. Как утверждает источник, им оказался сириец, просивший во Франции убежища.

Как сообщало ИА Регнум, 11 марта на рынке в Ницце было совершено вооружённое нападение. Ножевые ранения получили два пенсионера. 79-летний мужчина был ранен в живот, второй, 65 лет, ― в спину. Полиция задержала подозреваемого, им оказался 42-летний мужчина.