Четыре мирных жителя пострадали при обстреле ВСУ Луганска
Врио главы ЛНР Пасечник: четыре мирных жителя пострадали при обстреле Луганска
Луганск, 8 июня, 2023, 13:38 — ИА Регнум. В Луганске в результате обстрела со стороны ВСУ пострадали четыре мирных жителя, сообщил 8 июня врио главы ЛНР Леонид Пасечник.
Иван Шилов ИА REGNUM
Обстрел ВСУ
«На данный момент известно о четырех пострадавших. Им оказывается вся необходимая помощь», — написал он в своём Telegram-канале.
По его словам, украинские военные нанесли удар по промзоне Луганска.
Как сообщало ИА Регнум, утром 8 июня в Луганске прозвучали взрывы. Предположительно, ВСУ нанесли удар по городу британскими ракетами Storm Shadow.
Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ракетный удар ВСУ пришёлся по промзоне Луганска.