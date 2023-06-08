Луганск, 8 июня, 2023, 13:38 — ИА Регнум. В Луганске в результате обстрела со стороны ВСУ пострадали четыре мирных жителя, сообщил 8 июня врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел ВСУ

«На данный момент известно о четырех пострадавших. Им оказывается вся необходимая помощь», — написал он в своём Telegram-канале.

По его словам, украинские военные нанесли удар по промзоне Луганска.

Как сообщало ИА Регнум, утром 8 июня в Луганске прозвучали взрывы. Предположительно, ВСУ нанесли удар по городу британскими ракетами Storm Shadow.

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ракетный удар ВСУ пришёлся по промзоне Луганска.