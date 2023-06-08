Кремль: Путин держит на контроле ситуацию после ЧП на Каховской ГЭС
Песков заявил, что Путин контролирует ситуацию в Херсонской области после ЧП на Каховской ГЭС
Москва, 8 июня, 2023, 13:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин постоянно получает доклады о ситуации в Херсонской области после ЧП на Каховской ГЭС. Там самоотверженно работают спасатели, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 8 июня журналистам.
«Разумеется, доклады постоянно поступают», — сказал представитель Кремля.
Он отметил, что «группировка развёртывается» в районе ЧП, притом что украинские войска продолжают обстрелы. Российские спасатели самоотверженно работают, выполняют главную задачу по спасению людей.
Представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос, сообщил, что в планах президента пока нет поездки в пострадавший район Херсонской области или проведения там заседания оперативного штаба.
Как сообщало ИА Регнум, глава государства поручил главе МЧС Александру Куренкову организовать помощь людям в зоне затопления в Херсонской области и выстроить работу по ликвидации последствий бедствия. Путин назвал разрушение Каховской ГЭС варварской акцией Киева и примером ставки на эскалацию. В МИД заявили, что атака ВСУ на ГЭС — это террористический акт, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте. По словам министра обороны Сергея Шойгу, теракт был нужен Киеву для более лёгкой переброски подразделений ВСУ с херсонского направления в те районы планируемого контрнаступления.