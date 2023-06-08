Москва, 8 июня, 2023, 13:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин постоянно получает доклады о ситуации в Херсонской области после ЧП на Каховской ГЭС. Там самоотверженно работают спасатели, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 8 июня журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Каховская ГЭС

«Разумеется, доклады постоянно поступают», — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что «группировка развёртывается» в районе ЧП, притом что украинские войска продолжают обстрелы. Российские спасатели самоотверженно работают, выполняют главную задачу по спасению людей.

Представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос, сообщил, что в планах президента пока нет поездки в пострадавший район Херсонской области или проведения там заседания оперативного штаба.

Никита Третьяков ИА REGNUM Каховская ГЭС до ЧП

Как сообщало ИА Регнум, глава государства поручил главе МЧС Александру Куренкову организовать помощь людям в зоне затопления в Херсонской области и выстроить работу по ликвидации последствий бедствия. Путин назвал разрушение Каховской ГЭС варварской акцией Киева и примером ставки на эскалацию. В МИД заявили, что атака ВСУ на ГЭС — это террористический акт, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте. По словам министра обороны Сергея Шойгу, теракт был нужен Киеву для более лёгкой переброски подразделений ВСУ с херсонского направления в те районы планируемого контрнаступления.