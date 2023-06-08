Мелитополь, 8 июня, 2023, 13:32 — ИА Регнум. ВСУ перешли в масштабное наступление в Запорожской области, но понесли колоссальные потери и отступили. Об этом 8 июня заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Противник бросил на запорожском участке фронта максимальные силы военных и техники. Такого количества ещё ни разу не использовалось на нашем направлении», — приводит слова Рогова РИА Новости.

Он добавил, что все попытки ВСУ прорвать линию обороны провалились: понеся колоссальные потери, украинские войска отступили, чтобы собрать силы для новой атаки.

По словам Рогова, российские войска сдерживают натиск противника в том числе благодаря применению авиации, артиллерии и танковых резервов.

Он уточнил, что основной удар ВСУ сосредоточен южнее и юго-восточнее города Орехова в направлении Токмака, и предположил, что украинские войска пока не ввели в действие свои главные резервы.

Кадр из видео Подбитые танки ВСУ Leopard 2A4. Запорожская область. 8 июня 2023

Как сообщало ИА Регнум, Рогов рассказал, что боевые действия в районе Времевского выступа на запорожском направлении длились более восьми часов. Кроме того, ВСУ вновь обстреляли Токмак, жертв в результате атаки нет.

Ранее Рогов заявил, что Киев готовится перебросить крупную группировку на запорожское направление. По его словам, заметно, что ВСУ начали выстраивать линию обороны на правом берегу Днепра в подконтрольной им части Херсонской области.