Москва, 8 июня, 2023, 13:30 — ИА Регнум. Подрыв аммиакопровода «Тольятти — Одесса» усложняет ситуацию с продлением зерновой сделки. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

36. mchs. gov.ru Аммиакопровод

Журналисты поинтересовались у представителя Кремля, как скажется на зерновой сделке подрыв аммиакопровода «Тольятти — Одесса».

По словам Пескова, это ЧП может сказаться на судьбе зерновой сделки «только негативно».

«Вы знаете, что эта тема фигурировала в качестве интегральной части той половины сделки, которая касалась нас. Поэтому, скажем так, это еще один весьма усложняющий ситуацию в плане продолжения сделки момент», — заключил Песков.

Как передавало ИА Регнум, украинские диверсанты подорвали в Харьковской области аммиакопровод «Тольятти — Одесса». Подрыв произошёл 5 июня около 21:00 мск в районе населённого пункта Масютовка Харьковской области. Сейчас через повреждённые участки трубопровода идёт стравливание остатков аммиака с украинской территории.

5 июня глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил о разгерметизации аммиакопровода в Купянском районе.