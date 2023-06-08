Москва, 8 июня, 2023, 13:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин высоко оценивает результаты работы мэра Москвы Сергея Собянина. Об этом 8 июня заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

На вопрос, получил ли Собянин поддержку Путина на выборах мэра Москвы, Песков ответил: «Президент весьма высоко оценивает результаты работы Собянина. Поддержка очевидна».

Он добавил, что Москва является одним из передовых регионов, который задаёт тренды почти во всех областях развития.

Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования в сентябре. Нынешний руководитель столицы Сергей Собянин также планирует участвовать в них. Он станет выдвиженцем от партии «Единая Россия».

Собянин находится на посту мэра Москвы с октября 2010 года. Он два раза переизбирался на эту должность, баллотируясь как самовыдвиженец. До этого он занимал посты вице-премьера, главы администрации президента России и губернатора Тюменской области.