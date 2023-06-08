Москва, 8 июня, 2023, 13:17 — ИА Регнум. Североатлантический альянс не несёт мира и стабильности, заявил 8 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«НАТО не несет мир и стабильность. Это структура, которая скорее дестабилизирует ситуации в тех регионах, в которых присутствует», — сказал Песков, комментируя решение НАТО открыть представительство в Японии и усилить присутствие альянса в Индии.

Он добавил, что в Кремле этот процесс видится именно таким образом.

Как сообщало ИА Регнум, 30 мая 2023 года посол США в Индии Эрик Гарсетти дал понять в ходе своего интервью местному телеканалу WION, что в Вашингтоне рассчитывают на более углублённое военно-политическое сотрудничество с Нью-Дели. Которое не исключает в том числе перспективы вступления Индии в так называемую группу «НАТО Плюс».