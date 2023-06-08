Москва, 8 июня, 2023, 13:10 — ИА Регнум. Президенты России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко 9 июня проведут переговоры. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Союзное государство

«Это будет завтра. Будем вас по деталям информировать», — сообщил Песков, отвечая на вопрос журналистов, определена ли дата переговоров.

Официальный представитель Кремля подтвердил, что встреча лидеров двух стран состоится на территории России.

Как передавало ИА Регнум, на встрече в Минске с членами Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время встретится с президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что обсудил с Путиным помощь Запада Украине. Белорусский лидер отметил, что сейчас важно остановить конфликт на Украине, а не заниматься поиском его причин.

Он также предложил разработать концепцию стратегии коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) до 2035 года.