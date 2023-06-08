Казань, 8 июня, 2023, 14:04 — ИА Регнум. Рэп-исполнительница Альбина Сафарова погибла в результате дорожно-транспортного происшествия в Казани. Об этом 8 июня сообщила газета «Вечерняя Казань».

vk.com/albinasafarova Альбина Сафарова

По информации издания, рэп-исполнительница ехала с молодым человеком на мотоцикле в сторону Дербышек, в какой-то момент произошло столкновение с автомобилем, который поворачивал налево (на заправку).

Авторы публикации уточнили, что легковушка поворачивала на заправку через двойную сплошную линию. Очевидцы предположили, что если бы мотоцикл ехал медленнее, то успел бы затормозить.

Альбина Сафарова стала известной в 2010-х годах после появления в Сети роликов, на которых читала рэп в автомобиле. Она выпустила несколько клипов на свои песни.