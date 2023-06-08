Новая Каховка, Херсонская область, 8 июня, 2023, 13:02 — ИА Регнум. Пять жителей Херсонской области погибли в результате наводнения, вызванного разрушением Каховской ГЭС. Об этом 8 июня заявил глава Новой Каховки Владимир Леонтьев в эфире «Соловьёв Live».

Иван Шилов ИА REGNUM Каховская ГЭС

«Сегодня сообщили, что из семи человек, которые занимались выпасом скота, пятеро утонули. Мы сейчас занимаемся эвакуацией двух оставшихся», — сказал Леонтьев.

Он добавил, что ещё 41 человек пострадал и находится в больницах.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 6 июня ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС на реке Днепр, что привело к разрушениям и неконтролируемому сбросу воды из водохранилища. По состоянию на утро 8 июня из подтопленных районов Херсонской области эвакуированы 4,5 тыс. человек, за медицинской помощью обратились 23 человека, большинство из них госпитализированы.

Президент России Владимир Путин назвал совершённый подрыв Каховской гидроэлектростанции варварским преступлением киевского режима. По его словам, с подачи западных кураторов в Киеве продолжают делать опасную ставку на эскалацию конфликта, совершают военные преступления, организуют диверсии, открыто используя террористические методы.