ДНР, 8 июня, 2023, 12:55 — ИА Регнум. ВСУ регулярно обстреливают Артёмовск, пытаясь найти уязвимости в его обороне, но ситуация под контролем, заявил 8 июня врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

«Ситуация если не стабилизировалась, то вполне контролируемая по флангам. Противник не останавливается, регулярно совершает попытки найти уязвимости по флангам, совершает регулярные артиллерийские обстрелы, в том числе из миномётов, по самому городу», — сказал Пушилин в эфире Первого канала.

Обстрелы мешают проводить разминирование и налаживать мирную жизнь, но в целом ситуация под контролем, добавил он.

Ранее Пушилин отмечал, что, вопреки заявлениям украинских политиков, ни одного военнослужащего ВСУ в Артёмовске нет. Руководители Украины вводят жителей контролируемой ими территории в заблуждение, пользуясь информационной монополией, заявил он. Аналогичным образом в Киеве рассказывали о «киборгах» в донецком аэропорту ещё долгое время спустя после того, как аэропорт был полностью освобождён от ВСУ, напомнил Пушилин.

Также 8 июня врио главы ДНР заявил, что для прекращения атак на российские регионы со стороны ВСУ недостаточно дойти до административных границ — обстрелы будут продолжаться. Требуется отодвинуть ВСУ приблизительно на 500 километров, заявил Пушилин, предположив, что граница могла бы пройти по Днепру.

Артёмовск был освобождён 20 мая, в годовщину освобождения Мариуполя. Операция длилась 224 дня. Президент России Владимир Путин поздравил всех российских военных, принимавших участие в операции. Им были вручены награды.