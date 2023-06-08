Москва, 8 июня, 2023, 13:17 — ИА Регнум. Певец Ярослав Дронов, выступающий под сценическим псевдонимом SHAMAN, исполнит свои хиты и новые песни на премьере музыкального шоу «Соль», передаёт телеканал РЕН ТВ.

Okras SHAMAN

SHAMAN, которого называют голосом новой эпохи российского шоу-бизнеса, поговорит о музыке с ведущими нового сезона шоу — рок-музыкантом Александром Ф. Скляром и рэпером Ричем.

«Другие времена рождают других героев. Я считаю, что он органично пришедший герой», — заявил Александр Ф. Скляр в программе, фрагмент которой показал телеканал.

Рич назвал SHAMANa феноменом, с которым «придётся разбираться, рефлексировать и анализировать». Рэпер спросил у певца, нервная ли это работа — быть голосом эпохи.

«С Божьей помощью», — ответил артист.

По словам SHAMANa, он всегда хотел быть супергероем на сцене.

«Почему у меня пуговица расстегнута? Потому что грудь нараспашку», — сказал певец.

Как сообщало ИА Регнум, музыкальное шоу «Соль» 9 июня вернётся в эфир РЕН ТВ. Гости программы будут не только исполнять свои композиции, но и общаться с ведущими на разные, в том числе остросоциальные темы. В их числе будут представители самых разных жанров от рока и панк-рока до рэпа, нуар-шансона и фолка. Шоу будет выходить в эфир ночью по пятницам.