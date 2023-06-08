Минск, 8 июня, 2023, 12:43 — ИА Регнум. Соединённые Штаты выступают против многополярного мира, но доминировать над всеми странами у них не получится, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Иван Шилов ИА REGNUM Николай Патрушев

«Конечно, Штаты заинтересованы, чтобы не состоялся многополярный мир. Очень серьёзный полюс многополярного мира — Китай», — сказал он журналистам по итогам встречи секретарей Совбезов стран ОДКБ с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске.

По его словам, США считают, что «они добьются своей цели и будут доминировать в мире, но это исключено. Это у них не получится», заключил Патрушев.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Патрушев заявил, что в продолжении конфликта на Украине заинтересованы Соединённые Штаты и Великобритания.

По его словам, народы Украины и России не заинтересованы в конфликте. Народы, которые живут на территории ОДКБ, тоже не заинтересованы.