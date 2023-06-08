Москва, 8 июня, 2023, 12:44 — ИА Регнум. Послы Евросоюза на прошедших 7 июня закрытых переговорах не смогли согласовать новый пакет санкций против России, сообщает 8 июня издание Politico.

Сергей Корсун ИА REGNUM

Как говорится в публикации, Греция и Венгрия продолжают блокировать предложения Украины включить в список «спонсоров войны» несколько компаний из этих стран. Однако, по словам европейских дипломатов, ЕС приближается к достижению соглашения по новым санкциям.

Politico также отмечает, что Европейская комиссия уже смягчила свои первоначальные предложения по новому пакету антироссийских санкций. Ожидается, что к этому вопросу послы ЕС вернутся в следующую среду, 14 июня.

Ранее ИА Регнум уже сообщало, что власти Греции и Венгрии тормозят принятие предложенного Европейским союзом 11-го пакета санкций против Российской Федерации.

В частности, Венгрия требует, чтобы из списка был исключён банк OTP. А афинские власти хотят, чтобы Украина также убрала из списка несколько греческих компаний. По мнению стран, они не нарушают ограничения, введенные в отношении России.