Рим, 8 июня, 2023, 12:32 — ИА Регнум. Выступление пианистки Валентины Лисицы на музыкальном фестивале в итальянском городе Леричи отменено. Об этом 8 июня сообщили на сайте фестиваля.

Кадр из видео в телеграмм-канале Игоря Шутенкова Концерт Валентины Лисицы

Причина отмены не указана. По информации агентства ANSA, концерт, который был запланирован на 22 июля, исключили из программы по просьбе мэра города Леонардо Паолетти.

Отмечается, что решение связано со спорами, возникшими из-за отношения пианистки к ситуации в Донбассе. Паолетти заявил, что сомневался в уместности её выступления.

Лисица родилась в Киеве, в 1991 году переехала в США. С 2015 года она приезжает с концертами в Донецк. В сентябре 2021 года пианистка получила паспорт ДНР, а в мае 2022-го выступила в Мариуполе в честь Дня Победы.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2023 года Лисица выступила в Геническе Херсонской области с рождественскими концертами, приуроченными к 150-летию великого русского композитора Сергея Рахманинова. На пресс-конференции после своего выступления она выразила сожаление по поводу запрета киевским режимом русской культуры на Украине.