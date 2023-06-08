Москва, 8 июня, 2023, 12:33 — ИА Регнум. Порядка 50 млрд рублей выделят из федерального бюджета на поддержку туризма в России в 2023 году. Об этом 8 июня заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, приветствуя участников форума «Путешествуй!».

Иван Шилов, ИА REGNUM

«В этом году на поддержку сферы туризма из федерального бюджета будет направлено около 50 млрд рублей», — отметил он, добавив, что это позволит построить инфраструктуру к курортам, создать новый номерной фонд, оказать поддержку предпринимательским инициативам, создать национальные туристические маршруты, а также обеспечить бесплатными познавательными поездками российских школьников и молодежь.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин поручил до 15 июня разработать и утвердить концепцию развития автомобильного туризма.

13 мая первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что отечественный познавательный и пеший туризм необходимо активно развивать. По его мнению, в стране для этого есть большие возможности. Он подчеркнул, что для школьников и студентов пеший туризм является одним из аспектов воспитания. «Чтобы по-настоящему любить ту землю, на которой ты живёшь, её надо знать», — подчеркнул Кириенко.

Президент России Владимир Путин подчеркнул социальную и экономическую важность туристической отрасли. Он отметил, что по этому направлению правительство организовало успешную работу. То, что жители страны предпочитают отдыхать на российских курортах, способствует дальнейшему развитию отрасли.