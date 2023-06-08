Москва, 8 июня, 2023, 12:40 — ИА Регнум. Программа пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (Вована и Лексуса) «Шоу ВиЛ» получила национальную премию интернет-контента 2023 года в номинации «Международный успех». Ещё одна премия в той же номинации была вручена авторам номинированного на «Оскар» короткометражного фильма «Выход».

Дмитрий Коротаев / Известия Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) на церемонии вручения Национальной премии интернет-контента (ИРИ) 2023

Премия интернет-контента вручалась во второй раз. Были выбраны победители в 36 номинациях. Финалистов премии определил экспертный совет, а победителей выбрало профессиональное жюри.

«Среди победителей премии, выбранных в этом году в 36 номинациях, — авторы, блогеры, режиссёры, продюсеры, которые создают в Рунете критическую массу созидательного контента, а это, в свою очередь, меняет тренды цифровой среды и задаёт их. Вместо хайпа — глубокий смысл и талантливая реализация», — отметил генеральный директор Института развития интернета (учредителя премии) Алексей Гореславский.

Премия за лучший сериал была вручена авторам «Нулевого пациента», лучшим художественным фильмом был признан «Чемпион мира», лучшим российским документальным проектом — «История финансов России». Премию получал министр финансов Антон Силуанов.

Лучшим Telegram-каналом организаторы премии признали канал «Readovka», в номинации «Лучший журналистский проект в интернете» награда была вручена Павлу Зарубину за программу «Москва. Кремль. Путин».

Премию за лучшее музыкальное произведение получил Ярослав Дронов (SHAMAN) за песню «Встанем». Другая композиция того же исполнителя («Я русский») победила в категории «Социальный интернет-триггер». Лучшим блогом эксперты признали тревел-шоу о путешествиях по России «Куда глаза не глядят», а премию «Дебют года» получил блогер Стаса «Ай, как просто» за фильм «Донбасский дневник. Как я побывал на войне».