Минск, 8 июня, 2023, 12:27 — ИА Регнум. Украина передавала России свои письменные предложения по заключению мира, и Москва их в принципе одобрила, но Киев в итоге пошёл на попятную под нажимом Соединённых Штатов. Об этом 8 июня рассказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев по итогам встречи секретарей совбезов стран ОДКБ с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске.

Сергей Корсун ИА REGNUM

«Даже руководители Украины были готовы к тому, чтобы заключить мирный договор, и давали России предложения в письменном виде, которые в принципе мы одобрили», — сказал он.

Патрушев добавил, что свои предложения украинцы передали утром, а вечером уже отказались от них, потому что США на них надавили и сказали не вести никаких переговоров.

Секретарь российского Совбеза подчеркнул, что в продолжении конфликта на Украине заинтересован не только Вашингтон, но и Лондон.

Ранее на встрече с госсекретарём Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем Патрушев заявил, что никакой войны между народами России и Украины нет. Причина конфликта, по его словам, — откровенная агрессия со стороны США. Продолжение украинского кризиса невыгодно никому, кроме Вашингтона, добавил он.

В ходе встречи с Вольфовичем Патрушев также заявил о необходимости сменить киевский нацистский режим. Украина должна стать по-настоящему нейтральным государством, подчеркнул он.