Минск, 8 июня, 2023, 12:19 — ИА Регнум. Украинские власти первыми закричали о разрушении Каховской ГЭС, что указывает на причастность ВСУ к подрыву станции. Так киевский режим пытается скрыть свои потери, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с секретарями советов безопасности стран ОДКБ.

Иван Шилов ИА REGNUM Каховская ГЭС

По его словам, украинской стороне нужно было скрыть провал трёхдневного контрнаступления, в результате которого ВСУ потеряли почти две сотни бронемашин и более двух тысяч человек. Поэтому всё внимание Киев привлёк к Каховской ГЭС.

«Говорят, на воре и шапка горит. Кто первым об это закричал?» — приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

Белорусский лидер также указал на осторожную позицию властей США в отношении ЧП на Каховском водохранилище. В Вашингтоне неспроста заявили, что не могут назвать виновных и должны разобраться в ситуации, добавил он.

ИА REGNUM Плотина Каховской ГЭС

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 6 июня ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС на реке Днепр, что привело к разрушениям и неконтролируемому сбросу воды из водохранилища. По состоянию на утро 8 июня из подтопленных районов Херсонской области эвакуированы 4,5 тыс. человек, за медицинской помощью обратились 23 человека, большинство из них госпитализированы. Пять человек, по данным местных властей, погибли из-за разрушения дамбы гидроэлектростанции и последующих подтоплений.