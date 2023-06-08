Салехард, 8 июня, 2023, 12:18 — ИА Регнум. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов и члены окружного правительства перечислят на поддержку военнослужащих СВО свои месячные зарплаты. Такое решение озвучил глава региона в ходе встречи с бойцами.

Фото пресс-службы губернатора ЯНАО Встреча губернатора и бойцов прошла в Салехарде

Как отметили в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, губернатор еще раз уточнил у участников спецоперации, какие потребности есть у них и их семей. Помимо этого, Артюхов рассказал о работе регионального филиала госфонда «Защитники Отечества», который начал работать с начала лета в Салехарде.

Встреча губернатора и бойцов прошла в Салехарде. В столице округа ямальцам вручили награды.

«В преддверии Дня России вручил государственные награды ямальцам, которые своим трудом, смелостью, активной позицией развивают наш регион, делают лучше страну. С особой гордостью отметил бойцов Ямала, героически выполнивших свой воинский долг в зоне спецоперации», — отметил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

В число награжденных вошли военнослужащие, отличившиеся на поле боя. Один из них — Валерий Колодко из Нового Уренгоя, который добровольцем ушел в зону спецоперации. Мужчина предотвратил внезапное нападение противника, вызвал огонь на себя и спас жизни сослуживцев. Указом президента РФ ямальца наградили орденом Мужества. Еще пятерым участникам СВО — Игорю Машталенко, Алексею Хлопцеву, Владимиру Тарасову, Бахтияру Байзакову и Алексею Кузьмину — глава региона вручил медали «За отвагу».