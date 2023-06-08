Москва, 8 июня, 2023, 12:17 — ИА Регнум. Telegram-канал «Запорожский фронт» 8 июня опубликовал кадры, на которых запечатлено уничтожение украинской бронетехники около города Орехова в районе Берховского водохранилища.

Кадр из видео Подбитые танки ВСУ Leopard 2A4. Запорожская область. 8 июня 2023 г.

«Наступление бронетанковых кулаков захлебнулось, противник потерял десятки единиц техники в попытке подавить наши огневые позиции и доставить пехоту на передний край», — говорится в сообщении.

Отмечается, что бронетехника ВСУ в условиях плотного артиллерийского огня вынуждена вытягиваться в колонны и двигаться по дорогам, пытаясь протиснуться между минными полями.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 7 июня Министерство обороны РФ опубликовало видео уничтожения колонны бронемашин ВСУ. Несколько украинских боевых машин подорвались на минах, когда пытались выйти из-под огня. Атака вражеской бронегруппы на технике западного производства была сорвана, а противник уничтожен.