Анси, Франция, 8 июня, 2023, 12:04 — ИА Регнум. Во французском городе Анси семь человек пострадали в результате нападения неизвестного с ножом, сообщает 8 июня AFP со ссылкой на министра внутренних дел республики Жеральда Дарманена.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Вооружённый ножом человек ранил нескольких человек, в том числе детей, в сквере Анси», — сказал министр.

Он добавил, что нападавший задержан.

По данным агентства, пострадали шесть детей в возрасте около трёх лет и один взрослый. Двое детей находятся в тяжелом состоянии.

Нападение произошло около 09:45 по местному времени (10:45 мск) в парке у озера Анси. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в марте на рынке в Ницце во Франции было совершено вооружённое нападение. Ножевые ранения получили два пенсионера. Нападению они подверглись утром 11 марта на Лазурном берегу.