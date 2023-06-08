Херсон, 8 июня, 2023, 11:58 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что прибыл на временно оккупированную Киевом территорию Херсонской области. Об этом он написал 8 июня в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Каховская ГЭС

Зеленский сообщил, что на этой территории провел совещание по ситуации на Каховской ГЭС.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 6 июня ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС. В результате произошло разрушение 11 из 28 пролётов. Вода из водохранилища стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению реки Днепр. Из затопленных населённых пунктов Херсонской области эвакуировали более 4 тыс. человек.

Президент России Владимир Путин назвал совершённый подрыв Каховской ГЭС варварским преступлением киевского режима.

Разрушение Каховской ГЭС грозит превратить южные земли в пустыню. Пока города и поселки в Херсонской области еще захлебываются днепровской водой, над степными районами левого берега Днепра уже в полный рост встает пустыня.

Из-за разрушения дамбы Каховской ГЭС в Херсонской области и последующих подтоплений погибли пять человек.

7 июня президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову оказать помощь людям, оказавшимся в зоне затопления в Херсонской области, а также провести работу по ликвидации последствий бедствия.

В результате разрушения Каховской ГЭС под ударом может оказаться западная часть Чёрного моря. Об этом заявил эколог Александр Нагибин. По его словам, окончательно масштаб катастрофы определят не сегодня, но уже сейчас понятно, что случившееся ударит не только по экологии Херсонской области, но и таких государств, как Болгария и Турция.