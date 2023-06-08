Москва, 8 июня, 2023, 11:54 — ИА Регнум. Свои магазины в России закроют бренды Vans и The North Face, они перейдут на оптовые продажи. Об этом 8 июня пишет «Коммерсантъ».

Дарья Драй ИА REGNUM Торговый центр

«Американская VF Corporation решила закрыть местную розницу и переориентировать российское подразделение на оптовые продажи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такое решение позволит снизить геополитические риски и расходы на магазины. При этом компании потребуется обеспечивать бесперебойность дистрибуции.

К 2022 году в Москве и Санкт-Петербурге работало более десяти магазинов Vans, но после начала специальной военной операции VF Corporation решила приостановить свой бизнес в России.

Как сообщало ИА Регнум, к началу 2022 года в России работало 57 магазинов Decathlon, через год их осталось 28. После начала СВО компания объявила о приостановке всех поставок в Россию. Также была приостановлена деятельность всех магазинов, включая и интернет-магазин.

Магазины ушедшей из России компании Inditex, которой принадлежат такие бренды, как Zara и Pull & Bear, открылись под новыми названиями. Испанская бизнес-группа Inditex, владеющая такими брендами, как Bershka, Pull & Bear, Stradivarius, Oysho, Massimo Dutti, Zara и Zara Home, достигла соглашения с группой Daher о продаже бизнеса в России, где у неё действовало около 500 магазинов. Деятельность компании в России была приостановлена в марте 2022 года.