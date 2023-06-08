Мелитополь, 8 июня, 2023, 11:49 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины перешли в масштабное контрнаступление в Запорожской области, однако все их попытки прорвать оборону привели к колоссальным потерям. Об этом 8 июня заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, ВСУ бросили на Запорожском участке максимальные силы военных и техники, такого количества «ещё ни разу не использовалось на нашем направлении».

«Натиск противника сдерживается в том числе благодаря применению артиллерии, авиации и танковых резервов», — сказал он РИА Новости.

Основной удар украинских военных сосредоточен южнее и юго-восточнее города Орехова в направлении Токмака, уточнил Рогов.

При этом все попытки ВСУ прорвать российскую линию обороны провалились, понеся «колоссальные потери», противник отступил, чтобы собрать силы для новой атаки, заключил Рогов.

Министерство обороны РФ Подбитые танки ВСУ Leopard 2A4. Запорожская область. 8 июня 2023 г.

Как сообщало ИА Регнум, 6 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу подтвердил, что киевский режим бросил силы в наступление. ВС России сорвали все попытки атак и нанесли украинской армии ощутимый урон. ВСУ за три дня потеряли более 3,7 тыс. военнослужащих, свыше 50 танков и другой техники.

Действия Вашингтона привели к гибели сотен тысяч украинцев и превратили эту страну в «скотобойню». Об этом 8 июня заявил кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди — младший.