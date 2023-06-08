Голая Пристань, Херсонская область, 8 июня, 2023, 11:44 — ИА Регнум. Украинские войска ударили по месту сбора эвакуирующихся жителей Голой Пристани под Херсоном. Об этом сообщает 8 июня ТАСС.

Цитата из видео. Минобороны РФ Голая Пристань в Херсонской области. Россия

«С места обстрела поднимается дым, люди перемещаются в безопасное место», — говорится в сообщении.

В Алёшках и Голой Пристани наблюдается самая сложная ситуация с подтоплениями после разрушения плотины Каховской ГЭС. Уровень воды в реке Днепр поднялся до 12 метров. Людей, поднявшихся на крыши и верхние этажи, эвакуируют на лодках, сообщил в своём Telegram-канале председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

По его словам, санитарных врачей тревожит состояние источников питьевой воды. Из-за подтоплений размывает кладбища и скотомогильники, затапливает водозаборы. Людей призывают использовать только бутилированную воду.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Алексеенко заявил о резком ухудшении ситуации с подтоплением в Голой Пристани. Вода в городе быстро поднялась, при этом жители не хотели эвакуироваться, так как не верили в возможность затопления их домов. Кроме того, ВСУ бьют по жилым кварталам из «Градов», хотя в городе нет ни российских военных, ни техники. Вывезенных из города людей размещают в пунктах временного проживания.