Рим, 8 июня, 2023, 11:43 — ИА Регнум. Экс-председатель Совета министров Италии Марио Драги заявил, что поражение Киева в конфликте на Украине будет фатальным для Евросоюза и его ценностей. Такое мнение он высказал в ходе выступления в Массачусетском технологическом институте в Бостоне, сообщает Corriere della Sera.

European Parliament Марио Драги

По его мнению, признание победы России нанесёт смертельный удар по Европейскому союзу.

Он заявил, что экзистенциальными ценностями ЕС является свобода, мир и уважение демократического суверенитета, поэтому у Соединённых Штатов, Европы и их союзников нет другой альтернативы, кроме как обеспечить победу Киева в данном конфликте.

Как передавало ИА Регнум, ранее экс-премьер Италии Марио Драги заявлял, что только президент России Владимир Путин может закончить конфликт на Украине. По его словам, перспективы мира трудны. Он обратил внимание на то, что Кремль «до сих пор демонстрировал, что не хочет мира», добавив, что правительство Италии всегда искало мира и пыталось содействовать возможному посредничеству. В качестве примера экс-премьер привел решение проблемы с зерном, заблокированным в портах Чёрного моря.

22 декабря президент Владимир Путин в ходе встречи с журналистами сообщил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров, в отличие от Украины.