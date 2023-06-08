Москва, 8 июня, 2023, 12:03 — ИА Регнум. У курьера Delivery Club украли сумку с заказами на Павелецкой площади в Москве, когда он отошел на пару минут в уборную. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Руслан Шамуков ИА REGNUM

6 июня в полицию обратился один из курьеров доставки Delivery Сlub. Молодой человек рассказал, что кто-то похитил его сумку, в которой находились заказы клиентов из разных ресторанов. По словам курьера, он оставил термосумку у входа в ТЦ «Павелецкая Плаза» буквально на несколько минут, а сам отошел в туалет. Вернувшись, парень не нашёл её на прежнем месте.

«Поступило обращение от сотрудника курьерской службы доставки о том, что неизвестное лицо похитило термосумку с заказами, оставленную у входа в ТЦ «Павелецкая Плаза» на Павелецкой площади», — рассказал собеседник агентства.

Размер материального ущерба и обстоятельства произошедшего сейчас уточняет полиция. По заявлению проводится проверка.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 24-летний сотрудник супермаркета в Московской области придумал хитрый способ заработка с ложной доставкой продуктов на дом. Он сам заказывал продукты на вымышленные адреса, а потом отменял доставку. Украденные продукты он продавал на улице.