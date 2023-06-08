Херсон, 8 июня, 2023, 11:32 — ИА Регнум. Из подтопленных после разрушения Каховской ГЭС районов Херсонской области эвакуировали 4,5 тыс. человек, сообщила 8 июня исполняющая обязанности министра труда и социальной политики региона Алла Бархатнова.

Иван Шилов ИА REGNUM Каховская ГЭС

«Уже эвакуированы 4,5 тыс. человек», — сказала она в эфире телеканала «Россия-24».

Бархатнова добавила, что врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо 8 июня подпишет указ о выплатах, которые получат все жители подтопленных районов, пострадавшие из-за ЧС.

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Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 6 июня ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС, в результате чего вода из водохранилища стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению Днепра.

Президент России Владимир Путин назвал совершённый подрыв Каховской ГЭС варварским преступлением киевского режима.

По словам главы государства, с подачи западных кураторов в Киеве продолжают делать опасную ставку на эскалацию конфликта, совершают военные преступления, организуют диверсии, открыто используя террористические методы.

Из-за разрушения дамбы Каховской ГЭС в Херсонской области и последующих подтоплений погибли пять человек. За медицинской помощью после частичного разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области обратились 23 человека.