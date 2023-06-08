Минск, 8 июня, 2023, 11:36 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если бы на Украине не было западного оружия и наёмников, давно бы уже всё закончилось. Об этом он сообщил 8 июня на встрече с секретарями советов безопасности государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Белорусский лидер отметил, что сейчас важно остановить конфликт на Украине, а не заниматься поиском его причин.

Он напомнил, что ранее мирные переговоры было решено проводить в Стамбуле, был выработан проект договора с большими уступками со стороны России, руководители делегаций согласовали данный документ, но на этом переговоры прекратились.

Лукашенко отметил, что дальше переговоры не пошли, поскольку, скорее всего, Украина эти решения уже не принимала тогда.

«Нынешний момент характеризуется тем (вот вчера мы разговаривали с Владимиром Владимировичем, у нас абсолютно схожие мнения), что Запад, воюющий там (естественно, если бы там не было оружия Запада и наёмников, давно бы уже все закончилось), ждёт результатов «контрнаступа», — отметил Александр Лукашенко.

Как передавало ИА Регнум, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время встретится с президентом России Владимиром Путиным. Он предложил разработать концепцию стратегии коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) до 2035 года.

Белорусский лидер заявил, что санкции из инструмента принуждения к миру и безопасности превратились в новую комплексную угрозу глобального масштаба. Он обратил внимание на то, что попытка Запада ограничить свободное движение грузов железнодорожным и автомобильным транспортом как из России, так и из Белоруссии обречена на провал.

На брифинге 31 мая координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США выделят Украине новый пакет военной помощи, включающий поставки переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger и систем противовоздушной обороны Avenger. Он уточнил, что в пакет войдут боеприпасы для ЗРК Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS, а также комплексы ПВО Avenger и ПЗРК Stinger.

Всего объём военной помощи США Киеву в период правления Байдена составил 38,3 млрд долларов, а с начала спецоперации — 37,6 млрд долларов.