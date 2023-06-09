Москва, 9 июня, 2023, 16:05 — ИА Регнум. Российский экспортный центр составил рейтинг федеральных округов по количеству зарегистрированных компаний на цифровой платформе «Мой экспорт», созданной по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт». В лидерах оказались центр, Приволжье и Сибирь.

В Центральном, Приволжском и Сибирском федеральных округах на платформе представлены — соответственно — порядка 5000, 2700 и 1600 предпринимателей. На Южный, Уральский и Северо-Западный федеральные округа приходится более, чем по 1000 зарегистрированных компаний. Из Дальнего востока на платформе «Мой экспорт» зарегистрировано 720 компаний, а из Северного Кавказа — 236.

В общей сложности на сегодняшний день на цифровой платформе зарегистрировано более 13,5 тысяч компаний со всей страны, а общая сумма поддержки внешнеторговых сделок через цифровую экосистему составила 57,7 млн долларов США.

«Закономерно, что и наибольшие объемы торговли приходятся на регионы, представленные наибольшим количеством предпринимателей. И немаловажную роль, конечно же, играет активность зарегистрированных пользователей, которые заказывают цифровые услуги», — отметил вице-президент по стратегии цифровизации проекта «Одно окно» Алексей Скляр.

Ведение бизнеса за рубежом — достаточно сложный процесс, имеющий множество издержек и требующий специальных знаний. Международное право, экономические требования разных государств, другие языки — всё это даже для серьезного предпринимателя бывает трудно. Платформа «Мой экспорт» бесплатно и быстро делает сложное простым. На сайте уже доступно более 100 возможностей для бизнеса самого разного уровня — от малого до крупного.

Самые востребованные услуги среди пользователей — участие с господдержкой в международных выставках и ярмарках, товарно-страновой отчет со списком потенциальных покупателей, подбор маркетплейсов, оформление сертификата свободной продажи и компенсация части затрат на транспортировку продукции АПК и промышленной продукции.

В начале июня на платформе «Мой экспорт» запущен новый сервис — «Запрос на получение лицензий на экспорт отдельных видов товаров». «Запуск таких сервисов — часть системной работы по цифровизации внешнеэкономической деятельности», — пояснил первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков.

Экспортёры и компании, планирующие начать экспортную деятельность, могут бесплатно в течение двух-трех минут получить на сайте myexport. exportcenter.ru товарно-страновой профиль со списком потенциальных покупателей. Такая аналитика даёт представление о динамике российского экспорта товара в выбранную страну и объёмах экспорта товара из регионов. Также приведены общие данные по мировому экспорту и импорту товара, сведения по ключевым странам экспортёрам и импортёрам, дана информация об условиях доступа на внешние рынки: уровень тарифной защиты и нетарифные барьеры выбранной страны. В услугу включен даже список потенциальных покупателей в выбранной стране.

Дизайнера Екатерину Мальцеву с Дальнего Востока и предпринимательницу Марину Бутенко из Москвы объединила любовь к красивой и удобной одежде. А нацпроект «Международная кооперация и экспорт» помог им вывести бизнес на зарубежные рынки. Предпринимательницам помогли подготовить сайт на английском языке и полиграфию, принять участие в крупной выставке моды Collection Première Moscow в московском ЦВК «Экспоцентр», а затем — нашли партнёров за границей.

«Большая благодарность Центру поддержки экспорта, участие в выставке — это настоящий подарок. Для нас, как для маленького начинающего бренда, это были бы непосильные вложения. Оказаться среди именитых и раскрученных брендов — хороший шанс заявить о себе, собрать обратную связь, найти своего потребителя в разных регионах России и, надеемся, зарубежных странах», — поделилась Екатерина Мальцева. «Мы получили очень много положительных отзывов о своей продукции. Все говорят, что мы ни на кого не похожи, и это правда — мы создаем дизайнерскую одежду для жизни, в ней чувствуется душа и любовь, которую мы вкладываем в проект», — отметила впечатлениями партнер проекта Марина Бутенко.

export33.ru ООО «Эмеральд Экотехнологии» из Владимира

Информация о проводимых в мире мероприятиях и выставках на платформе «Мой бизнес» отображена по отраслям, периоду и станам. К примеру, до 9 июня можно зарегистрироваться на участие в деловой миссии российских компаний в рамках Экономического и гуманитарного форума «Россия-Африка» 2023. Участие в двух международных выставках в Дубае и Москве в 202 году оказалось очень успешным для компании «Эмеральд Экотехнологии» из Владимирской области. Итогом стало заключение инвестиционного соглашения на 10 миллионов долларов с арабскими партнерами. Кроме этого, во Владимире запланировано организовать серийное производство электрохимического оборудования.

Компания занимается производством оборудования по обеззараживанию воды, которое не имеет аналогов в мире. «Когда обогащенная водородом, обладающая целым рядом полезных свойств вода попадает в организм человека, она отдает свою энергию клеткам организма. А другой продукт — раствор «Анолит» способен убивать не только вирусы или бактерии, раствор даже сертифицирован для обеззараживания особо опасных инфекций, таких как споры сибирской язвы, чума, холера, туляремия», — рассказал генеральный директор предприятия Петр Гнатюк.

Автоматический подбор иностранных и международных электронных торговых площадок на платформе «Мой экспорт» осуществляется моментально. Анализ проводится среди 130 площадок по всему миру. Помимо списка рекомендуемых маркетплейсов, предприниматели получают пошаговые инструкции по регистрации на них и рекомендации по созданию или развитию интернет-магазина.

Житель Камчатки Сергей Самохин на протяжении 20 лет создаёт миниатюрных зверей, персонажей мифов народов своей малой родины и даже целые сюжеты из стекла, вулканической лавы, тихоокеанского песка, цветов и крабов.

export65.ru Сахалинский дизайнер презентовала одежду на международной выставке

«Камчатский край очень щедр на пейзажи, сюжеты. Меня затянули всевозможные сказания и сказки камчатских рассказчиков, поэтому в своём искусстве я стал отображать сюжеты этих сказок», — пояснил мастер.

Расширить географию продаж мастеру помогло обучение в Школе экспорта РЭЦ с получением соответствующих сертификатов и регистрация на международных электронных торговых площадках. Одним из обладателей камчатского сувенира стал вокалист легендарной группы Scorpions — Клаус Майне.

Существенная господдержка в несколько «кликов» доступна на сайте при транспортировке промышленных товаров и товаров агропромышленного комплекса. «Совместно с Минпромторгом России мы реализуем ряд мер поддержки экспорта, самая востребованная из которых — компенсация расходов на транспортировку промышленной продукции. Сейчас мы с коллегами из Минпромторга реформируем эту модель в несколько этапов», — пояснил вице-президент Российского экспортного центра Алексей Солодов. По его словам, в 2023 году программа начала работать по компенсационной модели, но будет реструктурирована с точки зрения логистических коридоров — чтобы компании, отправляющие свою продукцию на экспорт по оптимальным логистическим путям, получали максимальную поддержку.

Для экспортной деятельности или при выходе на новые рынки понадобится сертификат свободной продажи. Он тоже предоставляется бесплатно. Получить услугу можно в течение 10 рабочих дней после пересылки копий необходимых документов, их список есть на сайте «Мой экспорт».

«РЭЦ использует все доступные инструменты для того, чтобы помочь отечественным производителям наладить эффективное взаимодействие с потенциальными партнерами в странах ЕАЭС, в том числе в рамках поддержки импорта в Россию», — заявил представитель Российского экспортного центра в Армении Виген Енокян.

Подробнее о мерах поддержки по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» можно будет узнать на Петербургском международном экономическом форуме. Он пройдет с 14 по 16 июня. На мероприятии будет представлен новый образ российского экспорта — 5 муз экспорта. Они будут олицетворять наиболее перспективные векторы развития российского бизнеса на внешних рынках: машиностроение, агропромышленный комплекс, нефтехимическая отрасль, медицина и IT.

Как сообщало ИА Регнум, благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт»отечественные производители получают государственную поддержку при выходе на международные рынки. В том числе, производители и поставщики могут рассчитывать на помощь государства в анализе зарубежного рынка, организации участия в международных выставках и деловых миссиях, сертификации и лицензировании продукции и другие меры поддержки. Для экспортеров работает сервис цифровая платформа «Мой экспорт», которая позволяет им получать услуги в сфере внешнеэкономической деятельности в режиме «Одного окна» онлайн.