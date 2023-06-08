Херсон, 8 июня, 2023, 11:09 — ИА Регнум. За медицинской помощью после частичного разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области обратились 23 человека, сообщает 8 июня РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Иван Шилов ИА REGNUM Каховская ГЭС

«К врачам за помощью обратились 23 человека, 21 из них госпитализированы», — сказал собеседник агентства.

Как передавало ИА Регнум, в ночь с 5 на 6 июня ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС. Вода из водохранилища стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению Днепра. Всего из затопленных населённых пунктов Херсонской области эвакуировали более 4 тыс. человек.

Президент России Владимир Путин назвал совершённый подрыв Каховской гидроэлектростанции варварским преступлением киевского режима.