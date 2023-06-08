Луганск, 8 июня, 2023, 10:38 — ИА Регнум. В Луганске прогремело несколько взрывов, над городом поднимается чёрный дым. Об этом 8 июня сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел ВСУ

По предварительной информации, четыре ракетных удара было нанесено по городской промзоне. В соцсетях очевидцы также пишут о четырёх взрывах.

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Как сообщало ИА Регнум, в Луганске прозвучали взрывы. Предположительно, ВСУ нанесли удар по городу британскими ракетами Storm Shadow. Удар пришёлся по промзоне Луганска.

Ранее ВСУ уже обстреливали Луганск этими снарядами. Так, утром 15 мая по городу нанесли удар двумя крылатыми ракетами Storm Shadow Ракеты попали по району бывшего авиационного училища штурманов.