Москва, 8 июня, 2023, 11:20 — ИА Регнум. Все российские АЭС, где бы они ни находились, надёжно защищены от нападений, в том числе с применением беспилотников. Об этом заявил журналистам генеральный директор компании «Росатом» Алексей Лихачёв.

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

Он подтвердил, что попытки нарушить работу российских АЭС, в том числе станции в Запорожье, стали наблюдаться чаще, при этом применяется больше беспилотников. Сотрудники Росатома вместе с росгвардейцами делают всё, чтобы защитить станции и от физического воздействия, и от кибератак.

«Можем сказать, что сегодня наши атомные станции надёжно защищены независимо от территориального расположения», — подчеркнул Лихачёв.

Он добавил, что попытки нарушить работу Запорожской АЭС не прекращаются. Фиксируются прилёты беспилотников, кибератаки, информационные атаки. Ни один день не обходится без фейковых сообщений о заложенных бомбах и готовящихся терактах. По каждому случаю принимаются меры совместно с Росгвардией или с ФСБ.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава Росатома заявил, что разрушение плотины Каховской ГЭС не отразится на безопасности Запорожской атомной электростанции. По его словам, сценарий с потерей воды просчитывался с первых дней работы ЗАЭС, сотрудники станции знают, как действовать в таком случае. Русло Днепра и пруд-охладитель напрямую не связаны, кроме того, на АЭС предусмотрены запасные варианты водоснабжения.