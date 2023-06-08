Новая Каховка, Херсонская область, 8 июня, 2023, 11:07 — ИА Регнум. Из-за разрушения дамбы Каховской ГЭС в Херсонской области и последующих подтоплений погибли пять человек, сообщил 8 июня мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев.

Иван Шилов ИА REGNUM Каховская ГЭС

«Сегодня сообщили, что из семи человек, которые занимались выпасом скота, пятеро утонули. Сейчас занимаемся эвакуацией двух оставшихся», — сказал Леонтьев в эфире «Соловьев Live».

За два дня с момента ЧП из зоны бедствия эвакуировали уже более 4,5 тыс. человек, указала о. министра труда и социальной политики Херсонской области Алла Бархатнова.

Она уточнила, что врио губернатора региона Владимир Сальдо сегодня подпишет указ о выплатах пострадавшим. Все жители подтопленных районов получат компенсации.

По последним данным, 40 человек госпитализированы.

Накануне Леонтьев сообщал, что власти выясняют информацию по пропавшим без вести после разрушения дамбы. На тот момент вёлся поиск восьми человек.

Из-за разрушения ГЭС в Херсонской области объявлен режим ЧС. Удар по Каховской ГЭС был нанесён ВСУ в ночь на 6 июня. В результате обстрела разрушилась верхняя часть ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО «Ольха».

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, своими действиями киевский режим пытался лишить Крым воды. Он также связал теракт с неудачами ВСУ при попытке контрнаступления.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье теракт. Как рассказал в беседе с ИА Регнум эколог Александр Нагибин, в результате разрушения Каховской ГЭС под ударом может оказаться западная часть Чёрного моря. С последствиями экологической катастрофы столкнутся Турция и Болгария.