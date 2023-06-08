Москва, 8 июня, 2023, 11:57 — ИА Регнум. Когда посол России в США Анатолий Антонов говорит о том, что Белый дом продолжит поддерживать террористические деяния Украины, он совершенно прав, хотя Вашингтон, конечно, продолжит отрицать что-либо подобное. Об этом корреспонденту ИА Регнум 8 июня заявил Константин Блохин, политолог, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Теракт на Крымском мосту

Как пояснил политолог, Белый дом не может официально, напрямую сказать, что даёт добро на те диверсии, которые устраивают украинские спецслужбы, так как в противном случае это означало бы, что США признают себя террористическим государством № 1. Однако де-факто они поощряют террористические действия Киева, так как продолжают поддерживать его и обещают, что киевский режим получит всё, в чём нуждается.

Кроме того, он призвал не забывать о скандальных высказываниях, которые позволяли себе политики высшего уровня вроде сенатора Линдси Грэма или бывшего главы контрразведки ЦРУ Джеймса Олсона, призывавшие к физическому устранению первых лиц российского государства.

«Что касается киевского режима, то он скорее предпочитает получать санкцию Вашингтона на очередной акт терроризма, нежели ставить того перед фактом. Последнее означает риск лишиться поддержки — мало ли что. Так что сначала всё согласуется и синхронизируется», — уверен Блохин.

Как полагает эксперт, не стоит надеяться на то, что после разрушения Каховской ГЭС и тех чудовищных последствий, которыми оно обернулось, США решат урезонить Киев и заставят его понизить градус террористической активности.

«Наоборот, в Белом доме фурор. США чувствуют, что теракты такого рода наносят серьёзный урон России. Поэтому ни о каком притормаживании террористической активности Киева не может быть и речи», — подытожил Блохин.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что, по мнению посла России в США Анатолия Антонова, то, как отреагировали в Белом доме на подрыв Каховской ГЭС, свидетельствует о том, что Вашингтон продолжит поддерживать террористическую деятельность Украины. Дипломат обратил внимание на то, что администрация Джозефа Байдена никогда не критикует Киев и, более того, приветствует те его действия, которые заставляют страдать жителей России. Такая политика, как полагает Антонов, является непродуманной и ущербной.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с похожим заявлением. Она констатировала, что администрация президента Байдена спонсирует терроризм. Так она прокомментировала высказывание главы украинской разведки Кирилла Буданова о том, что киевский режим уничтожил и продолжит уничтожать русских.

Критично оценивают политику Белого дома и в самих США. Так, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джефф Янг констатировал, что Украина полностью контролируется США и местными нацистами, которых Пентагон и НАТО вооружили «до зубов».