Симферополь, 8 июня, 2023, 11:04 — ИА Регнум. Временно закрытый для проведения учений Крымский мост открыли для движения транспорта. Об этом 8 июня сообщили в ФКУ «Упрдор «Тамань».

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

По её информации, учения длились порядка 1,5 часа. Затем мост был вновь открыт для проезда транспорта.

Как передавало ИА Регнум, ка Крымском мосту проводили антитеррористические учения.

24 мая Крымский мост также закрывали для проведения учений.

Диверсия на Крымском мосту была совершена 8 октября 2022 года. На автомобильной части Крымского моста террористы взорвали грузовик, из-за чего произошло частичное обрушение двух пролётов и была повреждена железнодорожная часть.