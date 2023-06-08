Лукашенко призвал подумать над новой стратегией ОДКБ
Лукашенко призвал подумать над концепцией стратегии безопасности ОДКБ до 2035 года
Минск, 8 июня, 2023, 10:52 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил разработать концепцию стратегии коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) до 2035 года. Об этом он сообщил на встрече в Минске с членами Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.
«С учётом масштабной трансформации угроз уже сейчас целесообразно подумать над концепцией новой стратегии коллективной безопасности организации на период до 2035 года», — отметил он, добавив, что такая необходимость обусловлена и тем, что существующий документ, который был принят в 2016 году, рассчитан до 2025 года.
Он высказал мнение о том, что Комитету секретарей советов безопасности и в целом ОДКБ нужно начать работу над согласованием подходов и выработкой соответствующих предложений относительно будущей архитектуры безопасности евразийского континента.
Лукашенко отметил, что это является важнейшим вопросом.
Как передавало ИА Регнум, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что санкции из инструмента принуждения к миру и безопасности превратились в новую комплексную угрозу глобального масштаба. Он добавил, что целые регионы обречены на голод, холод и нищету.
Госсекретарь Совбеза Белоруссии генерал-лейтенант Александр Вольфович заявил, что страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не смогут «отсидеться» в случае начала войны против кого-то из её участников. По его словам, политика США игнорирует интересы других стран и американские власти пытаются спровоцировать напряжение вокруг России — это и Афганистан, и армяно-азербайджанский конфликт, ситуация в Молдавии.