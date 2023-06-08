Минск, 8 июня, 2023, 10:52 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил разработать концепцию стратегии коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) до 2035 года. Об этом он сообщил на встрече в Минске с членами Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.

Иван Шилов ИА REGNUM ОДКБ

«С учётом масштабной трансформации угроз уже сейчас целесообразно подумать над концепцией новой стратегии коллективной безопасности организации на период до 2035 года», — отметил он, добавив, что такая необходимость обусловлена и тем, что существующий документ, который был принят в 2016 году, рассчитан до 2025 года.

Он высказал мнение о том, что Комитету секретарей советов безопасности и в целом ОДКБ нужно начать работу над согласованием подходов и выработкой соответствующих предложений относительно будущей архитектуры безопасности евразийского континента.

Лукашенко отметил, что это является важнейшим вопросом.

Как передавало ИА Регнум, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что санкции из инструмента принуждения к миру и безопасности превратились в новую комплексную угрозу глобального масштаба. Он добавил, что целые регионы обречены на голод, холод и нищету.

Госсекретарь Совбеза Белоруссии генерал-лейтенант Александр Вольфович заявил, что страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не смогут «отсидеться» в случае начала войны против кого-то из её участников. По его словам, политика США игнорирует интересы других стран и американские власти пытаются спровоцировать напряжение вокруг России — это и Афганистан, и армяно-азербайджанский конфликт, ситуация в Молдавии.