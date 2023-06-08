Луганск, 8 июня, 2023, 10:42 — ИА Регнум. Ракетный удар ВСУ пришёлся по промзоне Луганска. Об этом 8 июня заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел ВСУ

«Удар пришёлся по промзоне Луганска. Задымление в стороне завода ОР», — написал Марочко.

Как сообщало ИА Регнум, в Луганске прозвучали взрывы. Предположительно, ВСУ нанесли удар по городу британскими ракетами Storm Shadow.

Ранее ВСУ уже обстреливали Луганск этими снарядами. Так, утром 15 мая по городу нанесли удар двумя крылатыми ракетами Storm Shadow. Ракеты попали по району бывшего авиационного училища штурманов.

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