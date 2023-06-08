В ЛНР заявили, что ВСУ ударили по Луганску ракетами Storm Shadow
Полковник Киселев: ВСУ, предположительно, ударили по Луганску ракетами Storm Shadow
Луганск, 8 июня, 2023, 10:41 — ИА Регнум. ВСУ нанесли удар по Луганску, предположительно, ракетами Storm Shadow, сообщил полковник ЛНР Виталий Киселев в своём Telegram-канале.
Иван Шилов ИА REGNUM
Ракеты Storm Shadow
«В Луганске прозвучали взрывы. Предположительно, укронацисты нанесли удар по городу ракетами Storm Shadow», — написал он.
Как сообщало ИА Регнум, ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ракетный удар ВСУ пришёлся по промзоне Луганска.