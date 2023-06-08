Минск, 8 июня, 2023, 10:37 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время встретится с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил на встрече в Минске с членами Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM Союзное государство

«В ближайшее время мы с президентом России встретимся», — отметил он.

Как передавало ИА Регнум, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что угрозы информационно-психологического воздействия коллективного Запада с использованием распространения заведомо ложных данных в обозримой перспективе будут только нарастать. Он уточнил, что западные страны своей информационной монополией, взятием под контроль интернета, соцсетей и международных СМИ хотят подорвать авторитет противостоящих им государств на международной арене.

Он также назвал Украину разменной монетой в геополитических играх Запада. Он пояснил, что информационная монополия Запада сегодня используется для подрыва на международном уровне авторитета противостоящих ему государств и это проводится под лозунгами «борьбы за демократию» для срыва любых интеграционных процессов, и в первую очередь в СНГ.

Белорусский лидер отметил, что столкновение с Украиной произошло бы если не сейчас, то позже, но уже на худших для России и Белоруссии условиях, поэтому Москва упредила развитие данных событий.

25 мая министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о передаче Белоруссии оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». Контроль за ядерным оружием, включая возможное принятие решения о его применении, остаётся за российской стороной, напомнил он. При необходимости будут приняты и дополнительные меры по обеспечению безопасности Союзного государства, добавил Шойгу.