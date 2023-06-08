Минск, 8 июня, 2023, 10:33 — ИА Регнум. Санкции из инструмента принуждения к миру и безопасности превратились в новую комплексную угрозу глобального масштаба, заявил 8 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с секретарями советов безопасности государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Говоря о санкциях, они уже из инструмента принуждения к миру и безопасности превратились в комплексную угрозу глобального масштаба», — заявил Лукашенко.

Он добавил, что целые регионы обречены на голод, холод и нищету.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что антироссийские санкции Запада не смогут разрушить российскую и белорусскую экономику. По его словам, теперь обе страны смогут полноценно сосредоточиться на развитии внутренней экономики и наладить собственное производство.