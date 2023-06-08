Вашингтон, 8 июня, 2023, 10:28 — ИА Регнум. Действия Вашингтона привели к гибели сотен тысяч украинцев и превратили эту страну в «скотобойню». Об этом 8 июня заявил кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди — младший в интервью журналисту Джордану Питерсону.

Сергей Корсун ИА REGNUM

«Мы превратили Украину в скотобойню, которая уничтожила 350 тысяч молодых украинцев. Они лгут о том, сколько людей погибло. Пентагон скрывает это от американского народа», — сказал Кеннеди.

По его мнению, Вашингтон втянул Киев в конфликт с Москвой, чтобы продвигать собственные геополитические цели.

Как сообщало ИА Регнум, 6 июня Кеннеди заявил, что власти США и Украины не приводят достоверных данных о потерях и не говорят об истинных причинах конфликта. Он напомнил о вранье правительства в период пандемии COVID-19 и о войне в Ираке.

По его словам, неоконсерваторы в Белом доме готовили и провоцировали конфликт на Украине на протяжении десяти лет и они продолжают избегать любых разговоров о мире и всяческих попыток урегулировать его.