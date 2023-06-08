Москва, 8 июня, 2023, 10:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил социальных работников с профессиональным праздником. Об этом 8 июня сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Поздравляю вас с Днём социального работника», — говорится в сообщении.

Глава государства отметил, что социальные работники посвятили себя милосердному, благородному призванию, которое требует от человека не только глубоких профессиональных знаний, но и особых личных качеств, тепла и чуткости.

«Ведь к вам обращаются те, кто находится в сложной жизненной ситуации и остро нуждается в поддержке», — говорится в поздравлении.

Владимир Путин отметил, что в последние годы в дело социального попечительства вовлекается всё больше волонтёров и добровольцев, представителей НКО, бизнеса и это является отрадным.

Он обратил внимание на то, что сейчас одной из важнейших и неотложных задач является оказание всесторонней помощи участникам спецоперации и их родным.

Российский лидер напомнил, что для этих целей был создан государственный фонд «Защитники Отечества», который вместе с другими отзывчивыми, неравнодушными людьми и организациями призван осуществлять психологическую и медицинскую реабилитацию ветеранов, оказывать им поддержку в трудоустройстве, получении образования, повышении квалификации.

Президент России поблагодарил социальных работников за востребованную и самоотверженную работу, за их бескорыстие и подвижничество. Он пожелал им успехов и всего наилучшего.

Как передавало ИА Регнум, около 165 тысяч граждан России в возрасте от 55 лет и старше приняли активное участие в волонтерской деятельности в 2022 году благодаря внедрению лучших практик, направленных на содействие активному долголетию.

Ранее Владимир Путин заявил, что волонтерская деятельность помогает сохранить национальную идентичность России.