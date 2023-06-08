Донецк, 8 июня, 2023, 10:01 — ИА Регнум. Официальный референдум о названии города может пройти в Артёмовске после того, как город восстановят. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

По его словам, и жители республики, и жители Артёмовска, которым пришлось покинуть город, настаивают на сохранении существующего названия. Оно связано с именем человека, основавшего Донецкую Криворожскую Республику.

«Это наш символизм и наше мнение», — сказал Пушилин в интервью РИА Новости.

Он не исключил, что после восстановления города, когда жизнь вернётся на мирные рельсы, потребуется окончательно поставить точку в вопросе о названии. Возможен опрос или городской референдум в рамках законодательства, добавил Пушилин.

В настоящее время город именуется Артёмовском на основании указа, вернувшего городам и районам ДНР названия, которые существовали на момент провозглашения независимости республики от Киева. Это произошло 11 мая 2014 года.

Город Бахмут в 1924 году был переименован в Артёмовск в честь советского революционера Фёдора Сергеева, известного под псевдонимом Артём. В ходе СВО его освободили от украинских войск 20 мая 2023 года.

Как сообщало ИА Регнум, Пушилин назвал текущую ситуацию в Артёмовске сложной, но контролируемой. ВСУ пытаются продавить фланги и регулярно продолжают обстрелы. ВС России держат в городе достаточно серьёзные силы, работа между подразделениями налажена.