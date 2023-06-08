Луганск, 8 июня, 2023, 09:45 — ИА Регнум. В Меловском районе ЛНР стражи порядка обнаружили семь ящиков с боеприпасами. Об этом 8 июня сообщила пресс-служба министерства внутренних дел по Луганской Народной Республике в своём Telegram-канале.

Министерство внутренних дел по Луганской Народной Республике Схрон

По её информации, в ЛНР на бывших местах дислокации военнослужащих ВСУ было изъято 20 гранат Ф-1 и около 10 тысяч патронов.

Отмечается, что 6 мая сотрудники полиции отдела МВД России «Меловский» и сотрудники Росгвардии обнаружили на бывших позициях ВСУ около села Великоцк 20 гранат Ф-1 с запалами УЗРГМ-2, 1400 патронов калибра 7,62×39 мм, 1760 патронов калибра 7,62×54 мм, 6480 патронов калибра 5,45 мм.

Уточняется, что боеприпасы были направлены в экспертно-криминалистический центр.

Как передавало ИА Регнум, сотрудники управления ФСБ по Херсонской области нашли тайник с оружием запрещенного в РФ «Крымско-татарского добровольческого батальона им. Номана Челебиджихана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Отмечается, что оружие и боеприпасы были уничтожены накладным зарядом на месте обнаружения.

Полицейские обнаружили тайник с гранатомётом, гранатами и другими боеприпасами в населённом пункте Троицкое в ЛНР.

В Запорожской области 4 мая сотрудники полиции обнаружили тайник с оружием и боеприпасами. Он находился на территории одного из предприятий в посёлке Михайловка.