Ульяновск, 8 июня, 2023, 09:40 — ИА Регнум. Число погибших от отравления суррогатным сидром в Ульяновской области выросло до 21 человека, сообщили 8 июня в региональном Минздраве.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее сообщалось о 20 погибших.

«Число погибших от отравления сидром в Ульяновской области выросло с 20 до 21 человека, еще 44 пострадавших находятся в больнице, сообщил областной Минздрав», — сообщили в министерстве.

Отмечается, что две пациентки находятся в реанимации в стабильно тяжёлом состоянии, им проводятся сеансы гемодиализа для очищении крови от яда.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июня жители Самарской, Ульяновской областей и других регионов отравились сидром самарского производства. К 7 июня Минздрав проинформировал о 96 случаях отравления суррогатным сидром в России. В числе пострадавших одна беременная женщина и пять несовершеннолетних. Зарегистрирован 31 смертельный исход.