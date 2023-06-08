Мелитополь, 8 июня, 2023, 09:33 — ИА Регнум. Вооруженные силы России не дают противнику принимать решения в ходе атак на запорожском направлении. Об этом рассказал командир одного из подразделений ВС России.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

По его словам, ВСУ пытаются малыми группами с ограниченными задачами прощупать российскую оборону для перехода в контрнаступление в более масштабных объёмах.

«Мы ему не позволяем даже на сто метров приблизиться. Наносим интенсивное огневое поражение артиллерией, танками, стрелковым оружием», — приводит РИА Новости его слова.

Военнослужащий отметил, что российские подразделения не позволяют противнику принимать решения для дальнейшего развития событий.

Как передавало ИА Регнум, глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что боевые действия в районе Времевского выступа на запорожском направлении длились более восьми часов.

8 июня Владимир Рогов написал о том, что вновь ВСУ обстреляли город Токмак в Запорожской области. Он уточнил, что жертв в результате атаки нет.

Ранее Рогов сообщил, что Киев готовится перебросить крупную группировку ВСУ на запорожское направление. По его словам, заметно, что украинские войска начали выстраивать линию обороны на правом берегу Днепра в подконтрольной им части Херсонской области.